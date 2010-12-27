Назвали себестоимость проезда в метро в Петербурге - 51 рубль

в 2018 году тариф на проездной билет не поднимется. Такое решение принял губернатор города Георгий Полтавченко.

В Смольном на совещании по вопросу тарифов для подсчета субсидий перевозчикам на 2018 год Комитет по тарифам объявил стоимость проезда в метро и наземном транспорте. Так, Комитет назвал себестоимость проезда в петербургской подземке - 51,11 рублей за поездку. В наземном транспортестоимость поездки составляет 43,71 рублей. А за одну поездку, а в автобусе – 42,59 рублей.

Совещание состоялось под руководством вице-губернатора Игоря Албина. Открывая его он сообщил, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о том, что тарифы на проезд по всем проездным билетам в 2018 году не будут повышать.

В соответствии с бюджетом Петербурга на текущий год и плановый период 2018 и 2019 годов на перевозку пассажиров и багажа наземным транспортом и метро в 2017 году предусмотрены ассигнования в размере 27,958 млрд рублей. Из них коммерческие перевозчики занимают 2,508 млрд рублей. В 2018 году эта сумма должна вырасти до 29,919 млрд рублей, также и коммерческим перевозчикам – 2,684 млрд рублей.

Зампредседателя Комитета по транспорту Олег Матвеев заявил, что в 2018 году эти мероприятия сэкономят 710 млн рублей за счет сокращения расходов в рамках конкурсов, повышения энергоэффективности, оптимизации затрат и управления издержками.