Топ-Метро: Забавные животные в петербургском метрополитене

В метро Северной столицы можно получить настоящий заряд эмоций. Piter.tv подобрал несколько фото животных, которые попали во внимание пассажирам.

В петербургсом метрополитене можно часто встретить интересных личностей, которые поднимут настроение на весь день. Обычно пассажиром в подземке встречаются танцоры или музыканты, также умельцы разрядить обставноку считаются "ценители моды". Однако на этот раз во внимание возьмем наших меньших друзей.

Животных в вагоне метро можно увидеть гораздо реже, но имено они всегда приводят людей в умиление и восторг. Главным вопросом пассажиров становится: "Как ты сюда попал?". Если, конечно, это не сам хозяин решил взять с собой в дорогу питомца. В настоящее время есть множество способов для удобства переноса животных. В этом случае на помощь пришел рюкзак для кота. Однако, судя по всему, ошеломленные коты не считают, что это лучшая идея. А питомец в сером рюкзаке, видимо, уже приготовил серьезный разговор с хозяиным.

Пожалуй, самые частые гости подземки все же собаки. На этом снимке пес заметно устал и не желает вилять хвостом, радуя других. Но и без этого у него отлично получилось привлечь к себе внимания. Кто знает какой выдался день у этого мопса. Серые будни, строгий хозяин вымоталаи животного.

На следующей фотографии наблюдается картина "Я всегда с собой беру". Судя по снимку, собаке не первый раз приходится быть "рюкзачком" и, кажется, он совсем не против этой роли.

В семье, где есть домашнее животное, оно принимается за полноправного члена семьи. Однако случается, что хозяева перегибают палку и из животного делают ребенка. Насколько по нраву собаке такая честь - остается догадываться. Вполне возможно, что питомец - тренировка перед настоящим ребенком.

Жители Петербурга рассказывают, что в метро можно увидеть не только привычных собаку и кошку, но и птиц. К примеру гусь в вагоне состава иногда демонстрирует дефиле. А голубь залетает просто покататься на эскалаторе.

Завершает топ-метро гламурная обезьянка. За обезянами тщательно следят хозяева, иначе этот вид животного может пуститься во все тяжкие, если предоставить такую возможность. Но от сидения на месте они получают не меньшего внимания от пассажиров.

Фото: "ВК" - "Мода петербургского метро"

Видео: Пользователи "Вконтакте" Иван Свечков, Євгеній Острижнюк, Александра Панфилова, Анастасия Видмайер