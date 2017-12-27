ТОП метро: минута славы в вагоне поезда петербургской подземки

Piter.tv подготовил подборку самых талантливых и способных пассажиров, которые делятся своими умениями и настроением с другими людьми.

В Петербургском метрополитене встречаются разные пассажиры, в том числе и талантливые. В этом материале мы расскажем о тех людях, которые не боятся показать свои умения на виду у сотней пассажиров.

Топ метро открывает всеми известный персонаж, а также постоянный посетитель петербургского метрополитена - человек паук. Однако в Северной столице это не супер герой, а скорее супе весельчак. Именно ему удается поднять настроение уставшим пассажирам в метро, которые едут домой с тяжелого рабочего дня.

Следующую строчку одаренных и рисковых людей занимает парочка танцоров. Они были замечены на станции метро "Гостиный двор". Молодой человек и девушка исполняли танцевальную композицию заметно подготовившись к вагонному концерту. Пластика, музыка, хореография - все это представили юные таланты. Потзователи сети шутят, что в поездах пора провожить кастинг и приглашать жюри с проекта "Танцы" на ТНТ.

На красной ветке петербургской подземки часто можно увидеть хороших музыкантов. На этот раз Piter.tv обратил внимание на мужчин, которые с помощью музыки доставляли удовольствие всем пассажирам. Инетресен тот факт, что почти все знали слова исполняемой песни и даже подпевали артистам.

Мужчина в красном козырьке. По такому описанию многие жители Петербурга могут узнать необычного музыканта, который исполняет композиции в вагонах поезда на обычных белых ведрах. На сколько это талантливо - непоняно, но хорошее настроение точно обеспечено.

Завершают нашу подборку действительно талантливые петербуржцы. Из танец способен задержать дыхание зрителя, чтобы не упустить самого интересного. Остается гадать, парни таким образомзарабатывают на жизнь или просто развлекаются и радуют других людей?

Видео, фото: "ВК" - "Мода петербургского метро", скриншоты с видео