Топ-Метро: Танцоры в подземке Петербурга

В метрополитене Северной столицы можно встретить много интересных людей. Иногда в вагоны заходят артисты, а порой и танцоры. Piter.tv подобрал видео интересных перфомансов в вагонах.

В метрополитена часто не соскучишься: по вагонам ходят странные продавцы с нелепым товаром, пассажиры возят смешных животных. А иногда развлекать публику приходят артисты. Чаще всего, конечно, в подземке можно встретить музыкантов. Они играют на гитарах, барабанах, скрипках, гармошках и духовых инструментах. Но иногда собрать деньги с пассажиров приходят и танцоры.

Одним из самых популярных танцоров (по количеству видео в Instagrame точно) является ловкий Человек-Паук. Паренек в куртке и маске героя комиксов устраивает танцы на грани с акробатикой. Он виснет на поручнях, бросает паутину. А иногда пристает к девушкам, чтобы повторить сцену из фильма про Паука с Мэри Джейн. В ней герой под дождем свешивается головой вниз. а девушка опускает его маску и целует. Но петербурженки не спешат целоваться с незнакомцами. То ли фигурой парень не вышел, то ли мир не спас для них.

Часто в метро танцуют представители брейк-культуры. На головах, конечно, не крутятся. Так как тяжело это делать в движущемся поезде. Да и пассажиров можно задеть.

Время от времени танцоры в метро устраивают фристайл. Иногда в метро спускаются и вовсе диковинные артисты. Смесь танцев и фокусов иногда показывают крутые трюки с предметами для пассажиров.

Видео: Instagram / kustenkover, aniri0778, annyshkatop, sher.djurabaev, mr.bolmutov, li_mrrr