ТОП-МЕТРО: Пугающие люди в метрополитене

Piter.tv подготовил очередной материал ТОП-МЕТРО, где собраны самые пугающие образы людей. Кто вызовет панику сильнее: человек с оружием или президент?

В Петербургском метро встречаются разные персонажи, которые, как правило, вызывают у людей насмешку. Однако есть и те, которые заставляют пассажиров насторожиться и всю поездку находится в страхе. В этом материале мы расскажем не просто о странных образах жителей Петербурга, речь пойдет о настоящих "Пугало".

Первый открывает ТОП-МЕТРО всем известный персонаж спергерой из фантастической комедии "Маска". Правда пассажир петербургской подземки перебрал с гримом. Из-за такого перевоплащения герой комедии становится страшненьким людишкой, который вызывает отвращение или как минимум недоверие.

Следующий на очереди человк-гуманоид. Пришелец разгуливает по "Гостинному двору" и пусть себе гуляет на здоровье. Но представьте картину: открываются двери вагона метро и первое, что видите - громадный пришелец. Вряд ли сознание человека сможет пропустить равнодушно такого пассажира. А если встретить его 1 января? Слишком опасно для здоровья.

Обычно, люди в подобных нарядах ведут себя тихо и находятся в своем мире. Но есть и буйные нестандартные личности, которые могут подвинуть с места психику человека. При виде этого пассажира можно себя успокоить тем, что человек просто неразумный. Но не столько страшен его вид и поведение, сколько его пальцы. Необъяснимо, но факт.

При виде этого молодого человека возникает множество вопросов, а повдение становится неосознанно "шелковым". Куда сообщать при виде человека с автоматом? Кажется, именно из-за таких товарищей метро Санкт-Петербурга стали закрывать на проверку. Не так страшен бесхозный предмет, как пассажир с оружием, которого почему-то пропустили в подземку.

В каждом материале ТОП-МЕТРО находится фотография, которая не требует каких-либо комментариев. Человеку не пришлось что-либо делать со своим внешним видом. Но разве не страшно?

Фото: "ВК" - "Мода петербургского метро"