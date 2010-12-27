ТОП-МЕТРО: самые странные вещи в петербургской подземке

Piter.tv собрал самые странные вещи в петербургском метро за последний месяц 2017 года.

В метрополитене Санкт-Петербурга можно часто встретить необычных людей, смешных животных, модников и других. Но сегодня мы уделим внимание самым странным вещицам в метро, которые взяли с собой пассажиры или даже примерили на себя. Так, в топ-метро Северной столицы попали два парня, которым надоело уступать место. Взять с собой стул в дорогу - верное решение. Однако находчивые молодые люди снова не всем угодили. Пассажиры жалуются, что своими посиделками на эскалаторе они мешают спускающимся вниз людям.

Следующие фото вызывает недоумение. Мужична тащит за собой волка, конечно, искуственного, но очень похожего на настоящего. Вид у обоих сосвсем не доюрый. Пользователи во "Вконтакте" смогли и этот снимок расшифровать. Одна из версий происходящего: пассажир попросил волка претварится нежиым, чтобы пустили в подземку.

На станции метро "Лиговский проспект" очевидцы запечатлели ангелочка. Молодая девушка в странном сочитании вещей действительно похожа на ангела, хоть и хипстерского. Пассажиры отмечают, что девушка наверняка направлялась в лофт "Этажи". Как известно, все модные странности происходят именно там.

Следующий персонаж, которог мы отметили примерил на себя жутковатый шарф, который уж точно не согреет. Но своим дизайнерским решение мужчина никого не возмутил, а наоборот. Очевидцы предположили, что завершение образа срывается в пакете: "На шее веревка, значит в пакете мыло".

Остальным фотографиb говорят сами за себя и не нуждаются в каком либо описании.

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