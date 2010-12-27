Георгий Полтавченко рассказал об экономических кластерах Петербурга и их окупаемости для города

Глава города выступил перед участниками международной конференции "Евразийский путь".

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о том, что на каждый бюджетный рубль население отдает по 50 рублей налогами. А каждый рубль в развитие предприятия малого и среднего бизнеса приносит от тысячи рублей выручки. Этой информацией чиновник поделился во время выступления на международной конференции "Евразийский путь" днем 26 апреля.

Спикер отметил, что в Петербурге лидирующую роль в кластерном производстве занимает автомобильная отрасль, которая была воссоздана в Северной столице практически в нуля. Ее догоняет фармацевтическое направление, которое показывает значительные результаты в экономическом приросте. Также глава города отметил прогресс в судостроительном и энергомашиностроительной кластерах, информационных технологиях.

По развитию информационных технологий Северная столица с 2014 года входит в тройку инновационных лидеров государства. Только в прошлом году открыто более 20 новых предприятий.

В ближайшем будущем акцент сделают и на экспортную промышленность. Петербург наращивает темпы делового сотрудничества в экономической плате с межрегиональными партнерами и иностранными коллегами.

Напомним, что Владимир Путин проведет два дня в Петербурге с депутатами и ректорами.

Фото: Администрация СПб