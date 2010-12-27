Владимир Путин проведет два дня в Петербурге с депутатами и ректорами

Президент России пробудет 26 и 27 апреля с рабочим визитом в Петербурге.

Президент России посетит Петербурге в двухдневным рабочим визитом. В повестку встреч Владимира Путина входят мероприятия с чиновниками, депутатами и ректорами ВУЗов.Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также лидер государства выступит на заседании XI Съезда Российского союза ректоров, которое состоится в СПбПУ им. Петра Великого. В Событии участуют более 600 представителей университетов России и мира. Вместе с президентом они обсудят вопросы относительно научно-технического развития страны, а также стратегию международной деятельности в институтах и взаимодействие студентов с зарубежными коллегами.

Днем 27 апреля Президент встретится с депутатами ЗакСа в честь празднования Дня российского парламентаризма. Мероприятие пройдет в Таврической дворце. Среди приглашенных спикеров там будут присутствовать Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Еще одной остановкой на пути президента стало заседание Попечительского Совета РГО. Она пройдет в штабе Русского Географического Общества. В ходе заседания будут оглашены результаты деятельности организации за прошедший год, а также вручены награды организации.

Фото: www.kremlin.ru