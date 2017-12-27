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Петербуржца посадили на 8 лет за 50 ударов палкой по соседу
Вчера, 13:49
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lesjasap
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Петербуржца посадили на 8 лет за 50 ударов палкой по соседу

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В Петербурге осудили мужчину, от ударов которого погиб сосед.

В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за защиту чести родных. Сообщается, что обвиняемый будет находиться в тюрьме строгого режима за избиение оппонента до смерти.
 
Представители пресс-службы объединенных судов по региону рассказали о решении Невского районного суда в отношении Дмитрия Чистова. Петербуржца признали виновным в причинении тяжких увечий, повлекших гибель человека.
 
Инцидент произошел в июне 2017 года на проспекте Обуховской обороны. Пьяный фигурант дела пришел в чужую комнату коммунальной квартиры. Там он поссорился с хозяином помещения, который в грубой форме высказался насчет близких Чистова. После этого нетрезвый обвиняемый напал на обидчика, стал бить его руками, ногами и подвернувшейся деревянной палкой. От сильных ударов орудие сломалось. В общей сложности жертве было нанесено 50 ударов.  Отметим, что пострадавший скончался на месте от полученных травм. 
 
Дмитрий Чистов раскаялся и признал вину.
 
А Городской суд Петербурга сегодня оставил без изменения арест подозреваемых террористов, планировавших взрыв в Казанском соборе. 
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Теги: дмитрий чистов , невский суд , проспект обуховской обороны , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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