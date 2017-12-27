Петербуржца посадили на 8 лет за 50 ударов палкой по соседу

В Петербурге осудили мужчину, от ударов которого погиб сосед.

В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за защиту чести родных. Сообщается, что обвиняемый будет находиться в тюрьме строгого режима за избиение оппонента до смерти.

Представители пресс-службы объединенных судов по региону рассказали о решении Невского районного суда в отношении Дмитрия Чистова. Петербуржца признали виновным в причинении тяжких увечий, повлекших гибель человека.

Инцидент произошел в июне 2017 года на проспекте Обуховской обороны. Пьяный фигурант дела пришел в чужую комнату коммунальной квартиры. Там он поссорился с хозяином помещения, который в грубой форме высказался насчет близких Чистова. После этого нетрезвый обвиняемый напал на обидчика, стал бить его руками, ногами и подвернувшейся деревянной палкой. От сильных ударов орудие сломалось. В общей сложности жертве было нанесено 50 ударов. Отметим, что пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Дмитрий Чистов раскаялся и признал вину.