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Вчера, 13:11
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lesjasap
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Горсуд Петербурга оставил под арестом двух подозреваемых в деле о теракте в Казанском соборе

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Петербургский суд не разрешил фигурантам дела о причастности к террористической группировке выйти на свободу.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения меру пресечения для предполагаемых участников несостоявшегося взрыва в Казанском соборе. Представители пресс-службы объединенных судов по региону сообщили, что Шамиль Омаргаджиев и Фируз Калавуров останутся под стражей. 
 
Ранее подозреваемые направили жалобу на оперативников, которые якобы грубо обращались с молодыми людьми. По информации от фигурантов дела, их избивали, подбрасывали оружие и патроны, а также прикладывали пальцы рук к неизвестным предметам. К каким именно заявители не могут сказать, так как в это время у них были связаны руки за спиной.
 
Напомним, что уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и таджик Фируз Калавуров задержаны сотрудниками полиции 17 декабря. Первого обвинили в хранении оружия, второго - взрывчатки.
 
Отметим, что сейчас одним из организаторов данного теракта считают русского юношу.
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Теги: городской суд , ислам , казанский собор , теракт
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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