Горсуд Петербурга оставил под арестом двух подозреваемых в деле о теракте в Казанском соборе

Петербургский суд не разрешил фигурантам дела о причастности к террористической группировке выйти на свободу.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения меру пресечения для предполагаемых участников несостоявшегося взрыва в Казанском соборе. Представители пресс-службы объединенных судов по региону сообщили, что Шамиль Омаргаджиев и Фируз Калавуров останутся под стражей.

Ранее подозреваемые направили жалобу на оперативников, которые якобы грубо обращались с молодыми людьми. По информации от фигурантов дела, их избивали, подбрасывали оружие и патроны, а также прикладывали пальцы рук к неизвестным предметам. К каким именно заявители не могут сказать, так как в это время у них были связаны руки за спиной.

Напомним, что уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и таджик Фируз Калавуров задержаны сотрудниками полиции 17 декабря. Первого обвинили в хранении оружия, второго - взрывчатки.