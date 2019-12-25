Полсотни подростков начали работать в Петербурге удаленно

Юные работники трудятся помощниками специалистов в молодежной организации.

Около 50 петербургских подростков устроились на удаленную работу по программе временной занятости. Как сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения, молодежь трудоустроили в качестве помощников специалистов в организацию "Правый берег".

Отмечается, что на работе подростки будут администрировать сайт, набирать текст и вести электронную почту. За отработанный месяц и 10-ти часовой рабочей неделе каждый юный работник получит 4750 рублей. Подростки могут трудиться в свободное от занятий и учебы время, а договор при случае можно заключить повторно.

В текущем году по программе временной занятости трудоустроили 785 человек, а до конца года в проекте рассчитывают увидеть 12 тысяч подростков. В комитете подчеркнули, что и после окончания режима самоизоляции молодежь от 14 до 18 лет сможет участвовать в программе – проект работает в течение года. Подать документы на удаленную работу для подростков можно на сайте r21.spb.ru.

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