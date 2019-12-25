Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

За апрель в Петербурге работодатели разместили на 21% меньше вакансий, чем годом ранее.

В среду, 13 мая, стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Среди вакансий с самой большой предлагаемой зарплатой — специалисты из сфер ИТ и интернета. Так, Senior C++ Software Developer и Senior Android developer получат от 5 до 10 тысяч долларов. Также в топ профессий с высокой зарплатой попали такие вакансии, как руководитель предприятия в области строительства, менеджер по квартирам премиум-класса и региональный менеджер по активным продажам. Их доход начинается от 300 тысяч рублей.

В компании отметили, что за апрель работодатели разместили на 21% меньше вакансий, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее мы сообщали о том, что два петербургских вуза попали в топ-10 Russian Universities Ranking 2020.

Фото:pixabay