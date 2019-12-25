Два петербургских вуза попали в топ-10 Russian Universities Ranking 2020

Среди лучших оказались СПбГУ и ИТМО.

Сразу два петербургских вуза вошли в десятку лучших в РФ по версии Russian Universities Ranking 2020. Об этом пишут РИА Новости.

В рейтинге оказались Санкт-Петербургский государственный университет и университет ИТМО. Они заняли пятое и шестое места соответственно.

Международный рейтинг университетов RUR является первым глобальным рейтингом, в который входят российские университеты. Рейтинг создан для абитуриентов, студентов, менеджмента университетов и государства для оценки и принятий решений по выбору вузов. В 2020 году в список попали 82 университета, в прошлом году – 74.

В тройке лидеров рейтинга RUR оказались МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Томский государственный университет.

Ранее мы писали, что в СПбГУ сократили количество итоговых экзаменов из-за пандемии.

Фото: spbu.ru