В СПбГУ сократили количество итоговых экзаменов из-за пандемии

Теперь студентам большинства программ останется лишь защитить ВКР.

В Санкт-Петербургском государственном университете решили сократить количество итоговых экзаменов и испытаний на тех программах, где это возможно. О решении проректора по учебной и методической работе Марины Лавриковой сообщили в пресс-службе вуза 29 апреля.

Итоговые экзамены не состоятся на программах, где помимо таких экзаменов предусмотрена еще защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Испытание останется для бакалавров с направления "Юриспруденция" и ординаторов, не защищающих ВКР. Отмечается, что в условиях пандемии студенты выпускных курсов испытывают еще больший стресс накануне итоговых аттестаций, поэтому эксперты выразили сомнение, что учащиеся смогут показать реальный уровень знаний в спорных условиях. Помешать студентам могут ненадежность техники и онлайн-программ, отсутствие эмоционального контакта с экзаменаторами. О той же мере немногим ранее просил и Студенческий совет университета. В вузе заверили, что для учащихся, которым придется сдавать итоговый экзамен, постараются организовать максимально комфортные условия.

Ранее мы рассказывали, что общежитие петербургского Университета путей сообщения закрыли на карантин.

Фото: spbu.ru