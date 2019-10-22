Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова

Это уже второе постановление о выдаче главы российской стороне.

Окружной суд Варшавы постановил выдать России бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова. Об этом сообщили "РИА Новости". На заседании Черняков не согласился с обвинениями, выдвинутыми против него, и сам попросил у суда выдать его. Такое решение поддержали прокурор и адвокат, однако оно еще не окончательно и может быть обжаловано.

В России Чернякова обвинили в мошенничестве с кредитами Банка Москвы, в котором было замешано 12 миллиардов рублей. Экс-главу НПО "Космос" задержали в декабре 2017 года в Польше, ордер на "поимку" выдал Интерпол. Москва в тот момент запросила временный арест и начало процедуру экстрадиции.

Еще суд первой инстанции постановил выдать Чернякова российской стороне, решение было подтверждено апелляционным судом, однако Россия отправила в Польшу новые материалы дела. Это потребовало дополнительного рассмотрения.

Повторно поступило в суд Москвы и дело режиссера Кирилла Серебренникова.

Видео: YouTube / "МОО ОБПН", "Лена К"