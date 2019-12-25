Польская полиция нашла на границе с Белоруссией тело погибшего сирийца. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители Подляского воеводства. установлено, что погибшему иностранцу было 20 лет. Его нашли в лесном массиве.
Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти.
пресс-служба полиции
Также известно о том, что в ночное время в данном районе фиксировались попытки силового пересечения государственной границы с территории Белоруссии в Польшу. Около сотни мигрантов повредили ограждение. Когда беженцы заметили представителей закона, солдат и сотрудников пограничной службы, они начали бежать вглубь леса.
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Фото: Pixabay.com
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