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Польская полиция нашла на границе с Белоруссией тело погибшего сирийца
Сегодня, 11:19
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Польская полиция нашла на границе с Белоруссией тело погибшего сирийца

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Причины смерти юноши установит экспертиза.

Польская полиция нашла на границе с Белоруссией тело погибшего сирийца. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители Подляского воеводства. установлено, что погибшему иностранцу было 20 лет. Его нашли в лесном массиве.

Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти.

пресс-служба полиции

Также известно о том, что в ночное время в данном районе фиксировались попытки силового пересечения государственной границы с территории Белоруссии в Польшу. Около сотни мигрантов повредили ограждение. Когда беженцы заметили представителей закона, солдат и сотрудников пограничной службы, они начали бежать вглубь леса.

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Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, миграционный кризис, польша
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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Маслов Константин
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