Польша перебросила 28 танков к границе с Калининградской областью

В последние годы НАТО нарастило беспрецедентную активность у российских границ.

Польские войска разместили десятки южнокорейских танков K2 вблизи Калининградской области. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Он отметил, что первые танки по контракту, подписанному 1 августа 2025 года с Южной Кореей, на новые модели K2 и K2PL уже прибыли в Польшу. Теперь 28 танков K2 пополнили 16-ю механизированную дивизию, которая дислоцируется на северо-востоке Польши в Варминьско-Мазурском воеводстве, вблизи границы с Калининградской областью.

Косиняк-Камыш добавил, что в последующих партиях будут представлены танки в версии K2 PL, частично изготовленные из польских комплектующих. По словам главы Минобороны, эти поставки являются важным шагом в наращивании производственных мощностей промышленности Польши.

Ранее власти Польши испугались, что Россия может повторить сценарий с "зелеными человечками" в странах Прибалтики.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)