Матеуш Моравецкий объяснил, что Варшава не может действовать самостоятельно, без поддержки НАТО.

Польша не может сама решать вопрос поставок Украине наступательного вооружения. Такое заявление на совместном брифинге с норвежским коллегой перед журналистами сделал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Чиновник уточнил, что Варшава пришла к выводу о необходимости отправить собственные советские истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн, расположенную на территории Германии. Таким образом спикер ответил на вопрос прессы о возможной отправки боевой авиации для помощи Киеву.

Решения о поставках наступательного вооружения должны приниматься в НАТО единогласно…Мы не готовы к каким-либо самостоятельным шагам, потому что мы не являемся стороной этого конфликта. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

На прошлой неделе пресс-служба украинских ВМС объяснила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов. Авиация должна якобы базироваться на польских аэродромах. Представители Софии должны передать Киеву 16 воздушных средств (МиГ-29), а также еще 14 штурмовиков Су-25. Польша передаст под контроль Украины 28 образцов МиГ-29, а Братислава - еще 12 экземпляров МиГ-29.

В Норвегии заявили, что поставляют газ Европе на максимуме своих возможностей.

Фото: YouTube / phoenix