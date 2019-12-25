Положительный тест сотрудника ЛАЭС на коронавирус оказался ложным

Повторное обследование не выявило инфекции в организме.

Сотрудник ЛАЭС, у которого неделю назад выявили коронавирусную инфекцию, сдал повторный тест, не подвершивший изначальный результат. Об этом сообщили представители поликлиники ЦМСЧ №38.

При первичном тестировании на COVID-19 проверили также всех коллег жителя Соснового Бора, контактировавших с ним на АЭС и его родственников. Ни у кого их них инфекция не обнаружена.

Напомним, что на данный в Ленинградской области числится 155 зараженных коронавирусом. Из них к искусственной вентиляции легких подключены 10 человек.

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