В Волховском районе 23-летний житель вступал в интимные отношения с ребенком

Молодые люди встречались в квартире, где проживает мужчина.

В Волховском районе Ленобласти местный житель развращал 15-летнюю девочку. Мужчина вступал в интимные отношения с ребенком.

По информации Piter.tv, в ходе доверительной беседы 23-летний молодой человек с судимостью рассказал инспектору о том, что несколько раз он переспал с несовершеннолетней жительницей Ленобласти. Это произошло в период времени с 24 апреля по 27 декабря. Молодые люди встречались в квартире, где проживает мужчина.

Известно, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ПНД и ПДН никто не состоит. Родители о близости дочери не знали.

Возбуждено уголовное дело. Накануне, 29 декабря, злоумышленника задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Добавим, что почти три года назад молодой человек уже имел проблемы с законом из-за половых отношений со школьницей. Тогда в этой истории фигурировала другая девочка.

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Фото: Piter.tv