Половину путепровода во Всеволожске открыли на месяц

В ноябре планируется запустить движение в полном объеме.

Запущено временное движение по одной половине нового путепровода над железной дорогой у станции "Мельничный Ручей". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

До 21 октября транспорт сможет ездить по одной полосе в каждую сторону: Мурманского шоссе и Романовки соответственно. За это время дорожники сделают остальные две полосы движения. В ноябре планируется запустить движение в полном объеме.

Развязка и автомобильный мост заменят загруженный автомобильный переезд через ж/д у станции "Мельничный Ручей". По подсчетам дорожников, в сутки переезд закрыт до пяти часов.

Ранее железнодорожники ОЖД провели стрим по безопасности с переезда в Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти