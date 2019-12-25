Половину путепровода во Всеволожске открыли на месяц

Запущено временное движение по одной половине нового путепровода над железной дорогой у станции "Мельничный Ручей". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
До 21 октября транспорт сможет ездить по одной полосе в каждую сторону: Мурманского шоссе и Романовки соответственно. За это время дорожники сделают остальные две полосы движения. В ноябре планируется запустить движение в полном объеме.
Развязка и автомобильный мост заменят загруженный автомобильный переезд через ж/д у станции "Мельничный Ручей". По подсчетам дорожников, в сутки переезд закрыт до пяти часов.
Ранее железнодорожники ОЖД провели стрим по безопасности с переезда в Ленобласти.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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