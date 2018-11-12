"Общественный контроль": половина сливочного масла в магазинах Петербурга оказалась подделкой

Из 18 марок продукта 12 не соответствуют ГОСТу.

Специалисты "Общественного контроля" заявили, что большая часть реализуемого в Петербурге сливочного масла не проходит по стандартам ГОСТа. Они добавили, что именно этот товар является наиболее часто подделываемым среди молочной продукции.

Проблемы выявили у 12 из 18 проверенных марок. Чаще всего производители добавляют в масло чрезмерное количество растительных жиров. В восьми образцам эксперты не обнаружили молочного жира вовсе. Таким образом становится понятно, что под видом сливочного масла продается маргарин или спред.

Отметим, что изготовитель заменяет молочный жир растительным из-за его дешевизны. На один килограмм сливочного масла необходимо 20 литров молока. На фермах средняя цена за один литр продукта - 30 рублей. В связи с таким ценообразованием, килограмм настоящего масла может достигать 600 рублей.

Материалы дела о проведенном исследовании направлены в прокуратуру. Согласно законодательству, производитель обязан информировать покупателя о замещении продукта на этикетке. Если молочного жира более 50 процентов, то продукт называют сливочно-растительным спредом. Если его меньше 15 процентов, то - растительно-жировым спредом.

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