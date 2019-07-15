В Росконтроле забраковали пять из шести марок куриных бедер

Продукция только одного производителя соответствуют нормам безопасности.

Специалисты Росконтроля проверили шесть популярных марок, выпускающих куриные бедра, и выяснили, что только одна из них выпускает безопасный продукт. Результаты исследования опубликованы на сайте экспертного центра Союза потребителей.

Под внимание специалистов попали продукты марок "Петруха", "Ржевское подворье", Servilux, "Троекурово", "Ясные зори" и "Каждый день". Продукция только последнего производителя ("Каждый день") оказалась безопасна для здоровья потребителей.

Так, в куриных бедрах "Петруха" и "Ржевское подворье" содержание микробов оказалось превышено в 30 раз от допустимой нормы. В продукции марки "Троекурово" обнаружили все признаки тухлятины: плохой запах, липкая поверхность и т.д. Все три перечисленные марки были включены в черный список организации.

У куриных бедер марок Servilux и "Ясные зори" также зафиксировали повышенный уровень микроорганизмов. Они попали в список товаров с нареканиями. Следы антибиотиков не нашли ни в одном из шести образцов.

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Видео: YouTube / Холод Интернешнл Плюс