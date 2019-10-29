Жители страны надеются на государственную поддержку российских аналогов.

Половина россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на исследование Института развития Интернета. Опрошенные заявили, что будут испытывать чувство гордости, если появятся отечественные аналоги. Для ускорения развития местного рынка 53% готовы отказаться от использования иностранных ресурсов. Среди преимуществ россияне называют создание новых рабочих мест.

Респонденты добавили, что государство должно иметь возможность регулировать платформы. За эту идея выступили 77% опрошенных. Они готовы следовать установленным законом правилам, которые защитят личные данные пользователей от интернет-компаний. По мнению большинства (74%), следует ограничить и уменьшить прибыль зарубежных предприятий и инвесторов в IT-технологиях.

В опросе участвовала тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутаты Петербурга хотят уведомлять нарушителей ПДД о штрафах в Сети.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CBC News, Kelsey Simone_1