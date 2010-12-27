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Депутаты Петербурга хотят уведомлять нарушителей ПДД о штрафах в Сети
Сегодня, 7:40
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lesjasap

Депутаты Петербурга хотят уведомлять нарушителей ПДД о штрафах в Сети

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Квитанции будут приходить быстрее онлайн, чем через "Почту России".

Петербургские депутаты хотят усовершенствовать систему административных наказаний в городе. В первом чтении парламентарии поддержали законопроект, который позволит уведомлять жителей об автомобильных штрафах через Интернет. В понедельник, 28 октября сотрудники Комитета по правопорядку поддержали федеральную инициативу о переводе штрафов за ПДД в онлайн.

Если проект примут, то водители будут получать уведомления не на почтовый адрес, а через единый портал государственных услуг. По мнению главы комиссии Александра Кущака, сотрудники "Почты России" часто предоставляют адресату квитанции о штрафах позже того срока, в котором нарушитель мог бы их оплатить по льготным условиям. 

Ранее Piter.tv писал о том, что понедельник – "день жестянщика". Топ аварий на дорогах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, онлайн, пдд, штрафы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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