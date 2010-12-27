В половине петербургских поликлиник можно будет пройти диспансеризацию в субботу

Планируется, что медицинские учреждения будут работать с 9 до 15 часов.

Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по субботам. Половина поликлиник будет работать в выходной день. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Ларису Соловьеву.

Таким образом у тех, кто занят в будний день, появится возможность пройти врачей в удобное для них время. По словам Соловьевой, поликлиники будут работать в субботу с 9 до 15 часов.

Также она напомнила, что с 2019 года граждане от 40 лет могут проходить профилактический осмотр ежегодно. В 2018 году обследование прошли около 1,3 млн взрослых петербуржцев. Планируется, что в этом году цифра достигнет 1,7 млн. Сейчас план выполнен на 50%.

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Фото: Piter.TV