Примерно половина фрилансеров готова оформиться в качестве самозанятых, а другая половина этого делать не собирается.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что половина петербуржцев рассматривает возможность уйти на фриланс. Об этом сообщает служба исследований сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Как оказалось, 48% горожан намерены стать фрилансерами. В настоящее время 74% петербуржцев являются наемными работниками. При этом 17% уже имет статус фрилансера. А вот 6% и 3% намерены стать начинающими специалистами и бизнесменами.

Отмечается, что 30% горожан держат нейтралитет в этом вопросе.

Ранее мы сообщали о том, что в утренний час пик метро Петербурга наполнилось людьми.

Фото:pixabay