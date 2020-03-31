В утренний час пик метро Петербурга наполнилось людьми

Сотни горожан спустились в подземку, несмотря на карантин.

Утром 31 марта, несмотря на рекомендации властей оставаться дома, метро Петербурга наполнилось людьми. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео, снятое в одном из вагонов на красной ветке.

По словам очевидца, запись была сделана около 08:30 в районе станции "Нарвская". Видно, что практически все сидячие места в этом вагоне и соседнем заняты. Некоторые пассажиры подземки стоят, облокотившись на поручни или двери.

Стоит отметить, что людей в метро в утренний час пик стало в разы меньше, однако наполненность вагонов в петербургской подземке по-прежнему остается на высоком уровне. Большинство горожан передвигаются по городу без защитных средств, в частности масок или респираторов.

Ранее мы писали, что пассажиропоток в петербургском метро снизился до 327 тысяч человек в сутки.

Видео: Piter.TV