Половина петербуржцев планирует отметить День семьи в кругу родных

Жители Северной столицы рассказали, что значат для них близкие и какие подарки ждут в этот день.

Почти половина петербуржцев намерены провести День семьи, любви и верности в домашней обстановке. Об этом сообщает издание "Вечерний Петербург" со ссылкой на результаты опроса, проведённого брендом Sokolov.

Согласно исследованию, 69% респондентов считают семью основополагающей ценностью в жизни. Кроме того, 37% опрошенных включают в понятие семьи ближайших друзей, а около трети участников опроса относят к ней и домашних животных.

Каждый четвёртый назвал матерей самыми значимыми людьми в своей жизни, а для 31% респондентов таким человеком стала вторая половина, отмечается в материале. В День семьи 49% участников исследования выбирают тихий вечер в кругу близких. Ещё 22% предпочитают выехать за город или на дачу.

При этом 45% опрошенных видят в празднике возможность порадовать близких, а 38% сами хотели бы получить подарок-сюрприз. Среди желанных презентов лидируют цветы, романтические приёмы пищи, ювелирные изделия, предметы одежды и аксессуары. Также ценятся подарки, сделанные вручную, и возможность провести день в спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что с начала года в Петербурге создано более 21 тыс. семей.

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