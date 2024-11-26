Половина петербургских отелей рискует закрыться с 1 сентября из-за новых правил

Только 607 гостиниц Петербурга успели пройти обязательную самооценку для реестра.

Более половины гостиничных предприятий Северной столицы не выполнили новые федеральные требования к классификации средств размещения. Такие данные следуют из федерального реестра средств размещения.

На 19 августа 2025 года только 607 отелей Санкт-Петербурга прошли процедуру обязательной самооценки для включения в федеральный реестр. Это составляет 50% от общего количества зарегистрированных в городе средств размещения. По всей России требования выполнили 13,5 тысяч отелей из 26,8 тысяч.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года отелям, не прошедшим самооценку, грозит административная ответственность и приостановка деятельности. Новые правила классификации распространяются на все типы средств размещения: гостиницы, туристические базы, глэмпинги и другие объекты гостеприимства.

Фото: freepik (drobotdean)