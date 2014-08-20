Петербургские апарт-отели ждет массовая перерегистрация с 1 сентября

Собственникам апартаментов грозит запрет на аренду из-за новых правил.

До 50% номерного фонда петербургских апарт-отелей рискуют не пройти новую классификацию. Как сообщают эксперты рынка недвижимости, с 1 сентября 2025 года владельцы несертифицированных апартаментов потеряют возможность рекламировать жилье на агрегаторах.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила классификации апарт-отелей, исключающие понятия "апарт-отель" и "комплекс апартаментов". Теперь объекты должны соответствовать стандартам классических гостиниц, включая обязательное наличие единой управляющей компании, передает РБК.

По данным Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", только 32% апартаментов прошли классификацию к середине 2025 года. В Петербурге работает 62 апарт-отеля с общим номерным фондом 9,1 тыс. единиц, около 40% которых находятся под управлением частных лиц.

Эксперты прогнозируют два сценария: переход под управление профессиональных компаний или уход в "теневой" сектор. Средняя цена квадратного метра в апартаментах на вторичном рынке составляет 291 тыс. руб., на первичном - 257 тыс. руб.

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Фото: freepik (drobotdean)