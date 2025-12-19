Отели Петербурга резко подняли цены на зимние каникулы

Номера в гостиницах Петербурга подорожали на фоне высокого спроса.

В Северной столице в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года существенно выросли цены на номера в гостиницах. Средняя стоимость проживания увеличилась на 14 процентов.

Аналитики также оценили уровень загрузки отелей различных категорий. Самые высокие показатели зафиксированы у гостиниц категории "четыре звезды", где средняя заполняемость составила 66 процентов. На втором месте оказались отели категории "пять звезд" с уровнем загрузки 60 и шесть десятых процента. Третью позицию заняли трехзвездочные гостиницы, в которых занятость номеров достигла 55 и две десятых процента.

Средняя цена одной ночи проживания в отелях Санкт-Петербурга в указанный период составила около 10000 рублей.

Фото: pxhere