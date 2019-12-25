Стало известно, у кого в Петербурге больше всего повысилась зарплата

Треть компаний собирается пересмотреть заработные платы своих сотрудников.

Самое значительное снижение зарплаты во время пандемии в Петербурге произошло у менеджеров. К такому выводу пришли аналитики "HeadHunter" после проведенного исследования.

В среднем совокупный доход у руководителей подразделений и линейных руководителей отделов и групп по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом бонусов и премий сократился на 11% и 3%.

Больше всего за этот период заработали сотрудники розничной торговли и продаж, маркетинга, PR И рекламы. Традиционно высокий уровень дохода у работников, занимающихся разработкой ПО. Сейчас он составляет около 112 тыс. рублей до вычета налогов.

По прогнозу, треть компаний Петербурга и Ленобласти планируют пересмотреть зарплаты работников разного уровня. Не вносить коррективы готовы только 1/5 компаний. 40% работодателей будут принимать решение по ситуации. При этом 28% опрошенных планируют уменьшить Фонд оплаты труда, а 23% — увеличить.