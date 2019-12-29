К 2100 году исчезнет половина песчаных пляжей мира

Изменение климата обязательно приведет к повышению уровня океанов.

К 2100 году на Земле исчезнут больше половины пляжей. Об этом ученые из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии написали в журнале Nature Climate Change.

Эксперты выясняли, что изменение климата обязательно приведет к повышению уровня океанов. Это произойдет из-за таяния льда, что в свою очередь увеличит объем воды Мирового океана на 35 см.

В результате этого все коралловые рифы и прибрежные зоны сильно пострадают. Для некоторых стран это станет серьезнейшим ударом по туризму и экономике.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли ближайшего родственника коронавируса.