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Вчера, 21:20
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Rybka123
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К 2100 году исчезнет половина песчаных пляжей мира

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Изменение климата обязательно приведет к повышению уровня океанов.

К 2100 году на Земле исчезнут больше половины пляжей. Об этом ученые из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии написали в журнале Nature Climate Change.

Эксперты выясняли, что изменение климата обязательно приведет к повышению уровня океанов. Это произойдет из-за таяния льда, что в свою очередь увеличит объем воды Мирового океана на 35 см.

В результате этого все коралловые рифы и прибрежные зоны сильно пострадают. Для некоторых стран это станет серьезнейшим ударом по туризму и экономике.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли ближайшего родственника коронавируса

Теги: глобальное потепление, пляж, ученые
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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