Эксперты заявили, что половина петербуржцев оказались "сладкоежками"

Треть респондентов (31%) заявили, что едят сладкое 1-3 раза в неделю.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что половина петербуржцев оказались "сладкоежками". Об этом свидетельствуют результаты опроса компании "ЭФКО Инновации".

Согласно опросам, около 31% горожан едят сладкое 1-3 раза в неделю. При этом лишь 4% петербуржцев заявили, что они не употребляют торты и пирожные. Также треть горожан заявила, что скептически относятся к сахарозаменителям.

При этом специалисты выяснили, что чаще всего сахарозаменителями пользуются женщины.

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