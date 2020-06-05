Во время соцопроса граждан спрашивали про отношение к националистам.

Половина граждан Украины считает, что страна раскалывается. Такой вывод содержится в исследовании Киевского международного института социологии, которое было опубликовано после опроса населения об отношении к националистам.

Оказалось, что 37% украинцев считают, что националисты ведут страну к разрушению, при этом не знают, как ей управлять. А 29% считают, что Украина держится на националистах, которые отстаивают независимость страны.

Спрашивали и про отношение к России. Так 37,2% респондентов ответили, что в случае конфликта Украина победит РФ, так как та "слабая и отсталая страна". Они же считают, что Украину поддерживает весь мир. С обратным мнением выступил 31,2% украинцев. Они заявили, что Украина никогда не победит Россию из-за политической и экономической слабости.

Ранее противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ.

Видео: YouTube / 112 Украина