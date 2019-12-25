Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники Арсена Авакова сожгли возле здания Верховной Рады старый милицейский УАЗ. Об этом сообщили украинские журналисты из "112". По данным издания, активисты, недовольные главой МВД страны вышли на митинг в центре Киева. Они подожгли старую машину, раскрашенную под служебную милицейскую. Этим знаком оппозиция хотела показать уничтожение правоохранительной систему 1990-ых годов. Транспортное средство закидали файерами под крики "Ганьба!".
На таком ездили мусора в 90-х, на котором они били вас, подбрасывали вам траву в карманы, выселяли из квартир, убивали, закапывали
житель Киева
На данный момент известно, что в акции протеста принимают участие сторонники движения "Голом" и "Слуга народа" а также националистических образований. Активисты держат плакаты с лозунгами "Аваков — черт".
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