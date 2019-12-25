Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Активисты закидали машину горящими файерами в Киеве.

Противники Арсена Авакова сожгли возле здания Верховной Рады старый милицейский УАЗ. Об этом сообщили украинские журналисты из "112". По данным издания, активисты, недовольные главой МВД страны вышли на митинг в центре Киева. Они подожгли старую машину, раскрашенную под служебную милицейскую. Этим знаком оппозиция хотела показать уничтожение правоохранительной систему 1990-ых годов. Транспортное средство закидали файерами под крики "Ганьба!".

На таком ездили мусора в 90-х, на котором они били вас, подбрасывали вам траву в карманы, выселяли из квартир, убивали, закапывали житель Киева

На данный момент известно, что в акции протеста принимают участие сторонники движения "Голом" и "Слуга народа" а также националистических образований. Активисты держат плакаты с лозунгами "Аваков — черт".

Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области.