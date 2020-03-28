Глава МВД Украины призвал граждан не бояться госпереворота

Арсен Аваков дал интервью интернет-изданию "Бабель".

Глава МВД Украины заявил о том, что гражданам страны не стоит бояться государственных переворотов. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда Арсен Аваков сместит Владимира Зеленского с поста президента Украины, он ответил, что бояться переворота не следует. Так как даже если он и будет, "мы его победим в пользу украинского народа", считает Аваков.

Тех, кто действительно размышляет на тему государственного переворота, Аваков назвал "идиотами", а нынешнего президента Владимира Зеленского он назвал трудолюбивым и адекватным человеком.

Ранее мы сообщали о том, что Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде через свой аккаунт в Facebook. По словам главы МВД Украины, из-за распространения коронавируса в период карантина нужно ввести выплаты из бюджета для оставшихся без средств к существованию.

Видео: ТСН, Телеканал ICTV, NEWSONE