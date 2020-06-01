Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области

Арсен Аваков уточнил количество арестованных после перестрелки в Броварах.

Украинский суд арестовал 20 участников перестрелки в Броварах Киевской области. Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков. Ранее в полиции говорили об аресте 11 фигурантов перестрелки.

20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога Арсен Аваков, глава МВД Украины

В Twitter-аккаунте Аваков написал, что расследование продолжается. Двум людям обвинение предъявлено заочно до момента задержания.

Напомним, что конфликт произошел между легальными и нелегальными перевозчиками Киевской области. Три человека получили ранения. У задержанных украинцев полиция изъяла охотничье и огнестрельное оружие. на данный момент в МВД возбудили четыре уголовных дела.

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