Половина детей мигрантов не смогли пройти обязательный экзамен по русскому языку

В Петербурге школьный экзамен по русскому языку не сдали более 250 детей мигрантов.

В Санкт-Петербурге половина детей мигрантов, поступающих в школы, не справились с обязательным экзаменом по русскому языку. Новое правило действует с апреля 2025 года.

В Санкт-Петербурге с апреля 2025 года действует норма, согласно которой дети мигрантов должны сдавать экзамен по русскому языку перед зачислением в школу. По данным городского комитета по образованию, за время действия новых правил тестирование прошли 514 детей. Из них успешно справились с заданиями 257 человек, остальные не смогли подтвердить необходимый уровень владения языком.

Закон об обязательном экзамене для иностранных школьников был принят в декабре прошлого года. В апреле утвердили порядок его проведения. Тестирование включает проверку базовых навыков речи и письма, необходимых для обучения в российских школах.

Председатель комитета по образованию Наталия Путиловская пояснила, что часть семей не доходит до этапа экзамена из-за отсутствия полного пакета документов. Те, кто получает направление на тестирование, нередко показывают низкие результаты.

