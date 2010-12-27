Картину Ван Гога продали на торгах за 81 миллион долларов

Одну из последних работ Ван Гога оценили в рекордную сумму на торгах.

Сообщается, что 13 ноября полотно кисти Ван Гога “Вспаханное поле и пахарь” ушло на аукционе за рекордную сумму в 81 миллион долларов. Торги состоялись в Великобритании в одном из крупнейших аукционных домов Christie's.

Организаторы вели прямую трансляцию на сайте аукционного дома. Начальная цена картины составляла 50 миллионов. Отметим, что ранее “Вспаханное поле и пахарь” находилось в частной коллекции. Продажа шедевра стала возможна после смерти предыдущих владельцев.

Напомним, что на картине изображен вид из лечебницы во Франции, в которой известный художник провел свои последние годы жизни.

На тех же торгах за 12,7 миллиона ушли полотна Василия Кандинского “Импровизация с лошадьми”, Анри Матисса “Регата в Ницце” за 16,6 миллиона и творение Марка Шагала “Ваза с цветами” за 4,5 миллиона долларов.