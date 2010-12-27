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Картину Ван Гога продали на торгах за 81 миллион долларов
Сегодня, 11:24
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lesjasap
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Картину Ван Гога продали на торгах за 81 миллион долларов

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Одну из последних работ Ван Гога оценили в рекордную сумму на торгах.

Сообщается, что 13 ноября полотно кисти Ван Гога “Вспаханное поле и пахарь” ушло на аукционе за рекордную сумму в 81 миллион долларов. Торги состоялись в Великобритании в одном из крупнейших аукционных домов Christie's. 
 
Организаторы вели прямую трансляцию на сайте аукционного дома. Начальная цена картины составляла 50 миллионов. Отметим, что ранее “Вспаханное поле и пахарь” находилось в частной коллекции.  Продажа шедевра стала возможна после смерти предыдущих владельцев.
 
Напомним, что на картине изображен вид из лечебницы во Франции, в которой известный художник провел свои последние годы жизни. 
 
На тех же торгах за 12,7 миллиона ушли полотна Василия Кандинского “Импровизация с лошадьми”,  Анри Матисса “Регата в Ницце” за 16,6 миллиона и  творение Марка Шагала “Ваза с цветами” за 4,5 миллиона долларов. 
Теги: анри матисс , аукцион , ван гог , василий кандинский , марк шагал , торги , шедевр
Категории: Мировые новости

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