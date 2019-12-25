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Полосу движения перекроют на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе
Сегодня, 9:19
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Полосу движения перекроют на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе

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На оставшихся трех полосах ограничат скоростной режим.

На КАД между развязкой с Колтушским шоссе и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения. В период с 21 по 28 марта на участке будут проводиться уборка смета. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы пройдут на разделительной полосе. Временно перекрыта будет четвертая полоса. На остальных полосах скорость движения ограничат до 50 км/час.  Генеральным подрядчиком выступает АО ПО "РосДорСтрой".

На кольцевой автодороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Работа будет идти круглосуточно в две смены. Водителям приносят свои изменения за новые неудобства.  

Ранее в комблаге рассказали, когда начнут мыть улицы. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, смет, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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