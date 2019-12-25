Полосу движения перекроют на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе

На оставшихся трех полосах ограничат скоростной режим.

На КАД между развязкой с Колтушским шоссе и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения. В период с 21 по 28 марта на участке будут проводиться уборка смета. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы пройдут на разделительной полосе. Временно перекрыта будет четвертая полоса. На остальных полосах скорость движения ограничат до 50 км/час. Генеральным подрядчиком выступает АО ПО "РосДорСтрой".

На кольцевой автодороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Работа будет идти круглосуточно в две смены. Водителям приносят свои изменения за новые неудобства.

Ранее в комблаге рассказали, когда начнут мыть улицы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"