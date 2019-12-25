Поломка трубопровода в Тихвине лишила жителей воды и отопления

Коммуникации обещают наладить к 18:00.

В среду, 8 апреля, на улице Побелы в Тихвине произошла авария трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации со ссылкой на АО "Газпром теплоэнерго".

В результате происшествия, в некоторых домах четвёртого микрорайона пропали горячая вода и отопление. Предполагается, что аварийные работы по переподключению домов №12, 17, 18, 19, 20 по улице Победы к источнику теплоснабжения продлятся до 18:00.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестные взломали замок на спортплощадке во дворе Тихвина.

Фото: Pixabay