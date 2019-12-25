Неизвестные взломали замок на спортплощадке во дворе Тихвина

Нв воротах одной из спортивных площадок в Тихвине был взломан замок. Информация об этом появилась в сообществе Подслушано | Тихвин во ВКонтакте.
По информации местных жителей, площадку закрыли представители управляющей компании. Однако неизвестным удалось обойти препятствие и заняться спортом на свежем воздухе, несмотря на действие режима самоизоляции.
Сейчас на ворота повесили новый замок. Контроль за исполнением противоэпидемических мер продолжится.
Ранее мы рассказали о том, что сотрудники завода в Тихвине выстроились в очередь в столовой.
Фото: ВКонтакте / tih_win
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