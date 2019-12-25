Сотрудники завода в Тихвине выстроились в очередь в столовой

Социальная дистанция не соблюдается.

В понедельник, 6 апреля, на территории Тихвинского вагоностроительного завода замечено скопление сотрудников. В столовой предприятия собралась огромная очередь. Об этом читатели сообщили Piter.TV.

По словам очевидцев, практически никто из работников не использует средства личной защиты. Кроме того, в очереди нарушается социальная дистанция, необходимая для предотвращения передачи коронавируса. Отметим, что несколько дней назад двое сотрудников завода проходили тестирование в Тихвинской больнице. Им разрешили вернуться к работе до объявления результатов, которые, в конечном итоге, оказались положительными.

На данный момент диагноз "COVID-19" в городе официально подтвержден у пяти человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Тихвине проходит санобработка дворов.

Фото: ВКонтакте / yanarussiaworld