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Полномочия губернатора Пикалёва в Петербурге временно перераспределили
Сегодня, 15:59
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Полномочия губернатора Пикалёва в Петербурге временно перераспределили

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Новые кураторы назначены трём комитетам.

В Смольном перераспределили полномочия вице-губернатора Валерия Пикалёва, который на данный момент занят работой в ДНР. Чиновник курировал 3 комитета, для каждого из ведомств найдены новые кураторы. Об этом сообщила "Фонтанка".

Куратором комитета по природопользованию временно назначен вице-губернатор Кирилл Поляков, в зоне ответственности которого уже находятся комтранс и комитет по промышленной политике. Он же будет управлять комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности в отсутствие Полякова. В комитете имущественных отношений будет главенствовать вице-Николай Линченко, который занимается руководством комитета по строительству и городскими инвестициями.

Отметим также, что летом 2022 года в Смольном определили новых кураторов развития транспортной инфраструктуры и туризма в городе. Ими назначены Николай Линченко и Борис Пиотровский.

Ранее мы сообщили о том, что новым и.о. руководителя СК по Петербургу стал Олег Бобков.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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