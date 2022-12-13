Полномочия губернатора Пикалёва в Петербурге временно перераспределили

Новые кураторы назначены трём комитетам.

В Смольном перераспределили полномочия вице-губернатора Валерия Пикалёва, который на данный момент занят работой в ДНР. Чиновник курировал 3 комитета, для каждого из ведомств найдены новые кураторы. Об этом сообщила "Фонтанка".

Куратором комитета по природопользованию временно назначен вице-губернатор Кирилл Поляков, в зоне ответственности которого уже находятся комтранс и комитет по промышленной политике. Он же будет управлять комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности в отсутствие Полякова. В комитете имущественных отношений будет главенствовать вице-Николай Линченко, который занимается руководством комитета по строительству и городскими инвестициями.

Отметим также, что летом 2022 года в Смольном определили новых кураторов развития транспортной инфраструктуры и туризма в городе. Ими назначены Николай Линченко и Борис Пиотровский.

Ранее мы сообщили о том, что новым и.о. руководителя СК по Петербургу стал Олег Бобков.

Фото: Piter.TV