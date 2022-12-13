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Новым и.о. руководителя СК по Петербургу стал Олег Бобков
Сегодня, 11:26
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Новым и.о. руководителя СК по Петербургу стал Олег Бобков

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Ранее должность занимала Марина Парастаева.

В Северной столице определили нового исполняющего обязанности руководителя управления Следственного комитета РФ по городу. Как сообщила пресс-служба ведомства, должность получил Олег Бобков.

Рукводитель сменил на посту Марину Парастаеву. Карьера Бобкова начала развиваться с 2000-х годов: тогда он работал старшим следоватем Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, а также руководил следственным отделом по Центральному району городского СК РФ.

Перед назначением новый  и.о. руководителя СК по Петербургу был заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. У Бобкова есть ряд наград, в том числе, медали "За безупречную службу" III и II степени.

Фото: : Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Теги: кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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