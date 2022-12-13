Новым и.о. руководителя СК по Петербургу стал Олег Бобков

Ранее должность занимала Марина Парастаева.

В Северной столице определили нового исполняющего обязанности руководителя управления Следственного комитета РФ по городу. Как сообщила пресс-служба ведомства, должность получил Олег Бобков.

Рукводитель сменил на посту Марину Парастаеву. Карьера Бобкова начала развиваться с 2000-х годов: тогда он работал старшим следоватем Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, а также руководил следственным отделом по Центральному району городского СК РФ.

Перед назначением новый и.о. руководителя СК по Петербургу был заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. У Бобкова есть ряд наград, в том числе, медали "За безупречную службу" III и II степени.

Фото: : Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ