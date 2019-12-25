По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата МО Ульянка

Речь идет о Татьяне Егоровой.

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Муниципального совета МО Ульянка Татьяны Егоровой. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Прокуратура Кировского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что депутат не предоставила в комитет территориального развития сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные данные в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей за прошлый год.

В ведомстве добавили, что, согласно закону, депутаты представительного органа муниципального образования обязаны представлять данные сведения.

Ранее СК передал в суд дела в отношении экс-депутата Романа Коваля и его помощника.

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