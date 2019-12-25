Полмиллиона цветов высадят в Петербурге к майским праздникам

Специалисты уже начали готовиться к весенне-летнему оформлению города.

Садово-парковые предприятия (СПП) Петербурга начали готовиться к весенне-летнему оформлению города. Как рассказали в пресс-службе Смольного, уже к майским праздникам специалисты украсят город 560 тысячами двухлетних виол.

В текущем году сотрудники СПП высадят и обычные "летники", и долгоцветущие, устойчивые к холодам растения. На клумбах поселят кохию веничную, декоративную капусту, портулак, цинию, немезию, гибискус клинолистный. Всего в оформлении Петербурга цветами в этом году используют 40 видов и 100 сортов отечественных растений, среди которых 420 тысяч летников, 33 тысяч многолетних растений, свыше 200 тысяч тюльпанов.

Кроме того, в зеленых зонах весной высадят 11 тысяч деревьев и 66 тысяч кустарников, первые посадки начнутся в апреле – в период месячника по благоустройству.

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Фото: Piter.TV