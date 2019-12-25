Полмиллиона браков заключили в Дворце бракосочетания №1 за 63 года работы

В Дворец бракосочетания приезжают со всей страны, чтобы сыграть свадьбу в роскошных интерьерах.

Во вторник, 1 ноября, стало известно, что в стенах Дворца бракосочетания №1 зарегистрировали 545575 новых семей за 63 года работы. Об этом рассказали в "Комитете по делам ЗАГСа" в социальных сетях "Вконтакте".

В сообщении рассказали, что в Дворец бракосочетания приезжают со всей страны, чтобы сыграть свадьбу в роскошных интерьерах. Сотрудники Дворца с радостью встречают гостей. Поколение за поколением эстафету творческого отношения к делу, которому служишь, старшие сотрудники передают молодым.

Напомним, что для петербуржцев разработали правила бракосочетания. Так, молодоженам могут запретить визуально менять пол с помощью макияжа и одежды. Традиция разбрасывания риса, крупы, лепестков цветов, монет и конфет может оказаться под запретом. Помимо действующих запретов на ношение верхней одежды и распитие алкоголя в здании, присутствующие на церемонии должны будут придерживаться "элегантно-праздничного внешнего вида" или делового стиля.

Кроме этого, в зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права. В частности, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру. Также под запретом использование мобильных телефонов во время регистрации.

Фото: Вконтакте / Комитет по делам ЗАГС